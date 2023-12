Olympic Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Beurteilung von Aktien. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Olympic im Mittelpunkt, ohne jedoch besonders positive oder negative Reaktionen hervorzurufen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Olympic befasst. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen konnte bei Olympic keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Olympic als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 46,43 und der RSI25 bei 33,33, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Olympic-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts als "Neutral" bewertet wird. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (523,78 JPY) als auch der der letzten 50 Handelstage (511,08 JPY) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Olympic auf Basis des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse.