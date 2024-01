Olympic Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den letzten Wochen wurde bei Olympic keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Olympic für diese Stufe insgesamt ein "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Olympic mit 528 JPY inzwischen +3,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,8 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Meinung der Marktteilnehmer beeinflusst werden. Für Olympic zeigen die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen eine neutrale Einschätzung. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Olympic-Aktie beträgt aktuell 34, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 35,29 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale und führt damit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale Bewertung für die Aktie von Olympic.