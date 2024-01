Olympic Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Olympic-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Gut" bewertet, da der Kurs von 549 JPY einen Abstand von +4,73 Prozent vom GD200 (524,23 JPY) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 513,5 JPY, was einem Abstand von +6,91 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Olympic-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Olympic-Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ergibt ein "Neutral"-Rating, da weder besonders viel noch besonders wenig Aufmerksamkeit auf die Aktie gerichtet wurde.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen ebenfalls ein neutrales Bild. In den letzten zwei Wochen wurde über Olympic neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) der Olympic-Aktie liegt bei 5,71, was als überverkauft betrachtet wird, und der RSI25 zeigt einen Wert von 27, was ebenfalls als Anzeichen für eine überverkaufte Situation gilt. Insgesamt wird die Olympic-Aktie daher in Bezug auf den RSI als "Gut" eingestuft.