Olympic Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Olympic-Aktie zeigt, dass der Wert weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (54) als auch der 25-Tage-RSI (48,81) weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Anleger-Stimmung zu Olympic wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Mehrheit der Kommentare und Diskussionen in sozialen Medien deutet auf eine neutrale Haltung der Anleger hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für Olympic. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Schwankungen.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der Olympic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen (528,73 JPY) sowie der letzten 50 Handelstage (535,16 JPY) führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Olympic-Aktie basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.