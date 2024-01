Olympia Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Olympia-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 96 CAD einen positiven Abstand von +12,37 Prozent zum GD200 (85,43 CAD) aufweist. Dies wird charttechnisch als "Gut"-Signal bewertet. Auch der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt mit 90,16 CAD über dem aktuellen Kurs. Dies bedeutet, dass auch hier ein positiver Abstand von +6,48 Prozent besteht und somit ein weiteres "Gut"-Signal vorliegt. Insgesamt wird der Kurs der Olympia-Aktie als positiv bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

In Bezug auf Dividenden schüttet Olympia derzeit eine höhere Dividende aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 1,02 Prozentpunkte (7,68 % gegenüber 6,66 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Olympia basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die das Anleger-Sentiment beeinflussen. In den letzten zwei Wochen wurde über Olympia eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausreißer. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer. Insgesamt wird Olympia daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments zugesprochen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Olympia in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen festgestellt, weshalb Olympia auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Olympia-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Dividendenpolitik und des Anleger-Sentiments mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.