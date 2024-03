Olympia Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Olympia liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 40,55 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Olympia-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält (Wert: 62,05).

Die Analysten bewerten die Olympia-Aktie aktuell mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch in jüngeren Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 125,67 CAD, was einem Aufwärtspotential von 19,39 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Olympia weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Olympia eine überwiegend positive Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI, die Analysteneinschätzung als auch das Anleger-Sentiment, während das langfristige Stimmungsbild als neutral eingestuft wird.