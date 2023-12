Olympia Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die fundamentale Analyse von Olympia zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 9,82 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 81,25. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien für Olympia. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet für die Aktie den Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen und ergibt einen Wert von 44,55, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 34, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Olympia mit 7,68 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,7 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine neutrale Gesamteinstufung für die Aktie von Olympia.