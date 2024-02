Olvi Oyj A Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Derzeit wird der Kurs der Olvi-Aktie als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 25,11 Euro für jeden Euro Gewinn von Olvi zahlt, was 6 Prozent mehr ist als der durchschnittliche Wert in der Getränkebranche.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist hingegen positiv, da Olvi in den letzten zwei Wochen von den Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert haben zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung geführt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Olvi-Aktie als "Gut"-Signal bewertet, da er mit +11,11 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 29,84 EUR ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +9,58 Prozent beträgt.

Was die Dividende betrifft, so liegt Olvi mit einer Ausschüttung von 4,19 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Getränke (4,32 %). Daher lässt sich derzeit die Einstufung als "Neutral" ableiten.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Olvi-Aktie, wobei das KGV auf eine Überbewertung hindeutet, die Anleger-Stimmung aber positiv ist und die technische Analyse auf ein gutes Signal hinweist.