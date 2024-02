Olvi Oyj A Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Olvi ist insgesamt positiv, was sich in den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen widerspiegelt. Die positiven Themen, die in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, haben zu einer insgesamt positiven Einschätzung geführt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Olvi-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 29,34 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 32,2 EUR lag, was einer positiven Abweichung von 9,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 29,52 EUR und einer Abweichung von 9,08 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Olvi-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als überverkauft eingestuft, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine positive Differenz von +0,27 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Getränke". Daher erhält Olvi eine neutrale Bewertung hinsichtlich seiner Dividendenpolitik.

