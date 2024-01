Olvi Oyj A Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Olvi":

Bei einer Dividende von 4,07 % liegt Olvi im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (4,15 %) nur leicht darunter. Die Differenz beträgt 0,09 Prozentpunkte, weshalb die Einstufung der Ausschüttung als "Neutral" betrachtet werden kann.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Olvi wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Olvi liegt bei 54,17, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Olvi in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".