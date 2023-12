Olvi Oyj A Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Olvi":

Der finnische Getränkehersteller Olvi wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt derzeit bei 25, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Olvi 25,11 Euro zahlt. Dies ist 30 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 36, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen vermehrt positive Meinungen zu Olvi geäußert wurden. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen aus Sicht der Anleger angemessen bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der Relative Strength-Index (RSI) für Olvi derzeit bei 63,33 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Olvi derzeit -2,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -3,83 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Olvi derzeit als unterbewertet gilt und aus technischer Sicht als "Neutral" eingestuft wird.