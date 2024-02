Olo Registered (A) Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Olo":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Olo in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Olo daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Olo eingestellt waren. Es gab sieben positive und vier negative Tage, und in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Nachrichten über das Unternehmen größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Olo daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Olo beträgt 31,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,17, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten Olo 2-mal mit "Gut" und 2-mal mit "Neutral" bewertet, während keine schlechte Bewertung vorliegt. Dies führt langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 5,97 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 47,96 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 8,83 USD. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.