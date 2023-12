Olo Registered (A) Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Olo":

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Olo. Weder positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien festgestellt, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei einem 7-Tage-RSI von 46,67 Punkten und einem 25-Tage-RSI von 34,95 Punkten wird Olo als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Medien war die Anlegerstimmung überwiegend positiv gegenüber Olo. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Olo zweimal als "Gut" und zweimal als "Neutral" bewertet, während keine negative Bewertung vorlag. Auf langfristiger Basis wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Kurzfristig erhält Olo ebenfalls eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Empfehlungen der Analysten. Diese bewerten auch den aktuellen Kurs von 5,87 USD und erwarten eine Entwicklung von 50,48 Prozent, weshalb ein mittleres Kursziel von 8,83 USD erzeugt wird.

Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".