Ollie's Bargain Outlet Aktie: Jubelschreie!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Ollie's Bargain Outlet eingestellt waren. Es gab sieben positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Ollie's Bargain Outlet daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst und üblicherweise in Prozent angegeben wird, beträgt für Ollie's Bargain Outlet bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie, weshalb die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Ollie's Bargain Outlet bei 37,95 Prozent und somit mehr als 38 Prozent darüber. In der "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei -4,38 Prozent, wobei Ollie's Bargain Outlet mit 42,33 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ollie's Bargain Outlet führt bei einem Niveau von 9,42 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 53,76 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Gut" basierend auf dem RSI.