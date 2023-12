Olivut Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von Olivut hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 140 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +151,57 Prozent bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -11,57 Prozent deutlich darunter, wobei Olivut um 151,57 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Olivut wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Aktie von Olivut derzeit mit einem Wert von 100 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht"-Signal gilt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Olivut derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche.