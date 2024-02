Olivut Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Dividendenrendite von Olivut beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionen in sozialen Medien haben wir bei Olivut eine durchschnittliche Aktivität festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum messbar, weshalb wir auch hier zu dem Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Bei der technischen Analyse zeigen sich gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass Olivut überkauft ist und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 54,55, was bedeutet, dass Olivut weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurde Olivut von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral".

Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.