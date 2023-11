Oliver's Real Food Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Oliver's Real Food betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 61,54, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Oliver's Real Food besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive und an drei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch hauptsächlich negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Oliver's Real Food derzeit bei 0,02 AUD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,019 AUD, was einem Abstand von -5 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,02 AUD, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich Oliver's Real Food gab. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was darauf hindeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Oliver's Real Food daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.