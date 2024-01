Oliver's Real Food Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Aktie von Oliver's Real Food zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,02 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,026 AUD lag und somit einen Abstand von +30 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,02 AUD, was ebenfalls einer Differenz von +30 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal darstellt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Die Einschätzung der Aktienkurse von Oliver's Real Food basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie hinsichtlich der Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Oliver's Real Food als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 28,57, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 35,29 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung rund um die Aktie von Oliver's Real Food wurde auch anhand von Analysen aus dem Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Oliver's Real Food bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".