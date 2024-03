Oliver's Real Food Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oliver's Real Food-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,02 AUD mit dem aktuellen Kurs (0,02 AUD) eine Abweichung von 0 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) (0,02 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Oliver's Real Food in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung über Oliver's Real Food in den letzten zwei Wochen hin. Allerdings hat sich das Bild in den letzten ein, zwei Tagen zu eher negativen Themen verschoben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Oliver's Real Food weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Oliver's Real Food basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Buzz in den sozialen Medien sowie dem Anleger-Sentiment.