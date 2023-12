Olive Resource Capital Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Olive Resource Capital als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergeben einen Wert von 50, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher ebenfalls "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Olive Resource Capital gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion wurden als neutral bewertet, da keine auffälligen Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Olive Resource Capital eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Olive Resource Capital-Aktie derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch auch 0 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.