Olive Resource Capital Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Olive Resource Capital. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Olive Resource Capital von 0,03 CAD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für die Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Beurteilung herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Olive Resource Capital-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt jedoch bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Olive Resource Capital daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.