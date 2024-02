Olink Holding Ab Adr Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Olink-Aktie liegt der RSI aktuell bei 84,64, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 82, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die RSI die Gesamteinschätzung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Olink besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert, was sich ebenfalls positiv auf die Einschätzung auswirkt.

Analysten haben Olink in den letzten zwölf Monaten mit 0 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das Kursziel liegt jedoch im Mittel bei 18 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -18,22 Prozent und somit eine "Schlecht"-Einstufung ergibt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Olink-Aktie mit 22,01 USD derzeit -11,85 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +5,31 Prozent als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine "Neutral"-Einschätzung für die Olink-Aktie.