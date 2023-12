Olink Holding Ab Adr Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine positive Stimmung unter den Anlegern. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings war in den letzten Tagen ein verstärktes Interesse an negativen Themen bezüglich des Unternehmens Olink zu beobachten. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und entsprechend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Olink-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 93 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Die 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 75,38 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie demnach überkauft. Insgesamt ergibt sich daher aus der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Olink.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für Olink, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz zeigt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Olink-Aktie mit 25,17 USD als "Gut"-Signal bewertet, da er sich um +23,62 Prozent vom GD200 (20,36 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 24,98 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,76 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Olink-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

