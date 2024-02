Olink Holding Ab Adr Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Aktie von Olink wurde in einer technischen Analyse bewertet, bei der verschiedene Indikatoren berücksichtigt wurden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +4,78 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führte zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab sich hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darunter lag.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wurde die Aktie von Olink ebenfalls analysiert. Der RSI7 für sieben Tage ergab eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage eine "Schlecht"-Einstufung bedingte. Insgesamt führte dies zu einer Gesamteinstufung "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde ebenfalls untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führte zu einer Gesamteinstufung "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Zusätzlich wurde eine Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien durchgeführt. Dabei wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führte. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu keiner Veränderung der Bewertung führte.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Olink-Aktie, die von neutral bis schlecht reicht, je nach dem betrachteten Indikator.