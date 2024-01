Olink Holding Ab Adr Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Olink-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 20,47 USD, während der letzte Schlusskurs bei 24,99 USD liegt, was einem Unterschied von +22,08 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 25,42 USD, was einer Differenz von -1,69 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Hierdurch wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Neutral", basierend auf 0 Kaufempfehlungen, 1 neutralen Empfehlung und 0 schlechten Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Olink-Aktie liegt bei 18 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -27,97 Prozent entspricht.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 74,36, und der RSI25 beläuft sich auf 79,61, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht" Bewertungen für die Olink-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysemethoden.