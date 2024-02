Olink Holding Ab Adr Aktie: Kommt jetzt der Schock?

In den letzten zwei Wochen wurde die Olink-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung verschiedener Kommentare festgestellt hat. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und die Einstufung "Gut".

Die langfristige Meinung der Analysten zur Olink-Aktie ist jedoch neutral. Bisher liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 18 USD, was einer möglichen negativen Performance von -26,98 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 24,65 USD entspricht. Auf Basis dieser Bewertungen erhält die Olink-Aktie insgesamt das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Olink liegt bei 39,74 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 56,7 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Auch die weichen Faktoren, wie die Kommunikation im Netz, werden bei der Bewertung der Aktie berücksichtigt. Die Diskussionsintensität war normal, aber die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Olink-Aktie basierend auf Anleger-Stimmung, Analystenmeinungen, RSI und Kommunikation im Netz.

