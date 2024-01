Olink Holding Ab Adr Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Olink betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 76,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass Olink momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 78,52, dass Olink überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird derzeit ein gleitender Durchschnittskurs (GD200) von 20,48 USD für Olink verzeichnet. Da der Aktienkurs bei 25 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +22,07 Prozent über diesem Trendsignal, was als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 25,42 USD, was einer Abweichung von -1,65 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün und negative Diskussionen konnten nicht festgestellt werden. An insgesamt zwei Tagen wurde eine neutrale Einstellung der Anleger beobachtet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Olink verstärkt diskutiert. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt.

Zur Bewertung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Olink wurden die Analysen aus Bankhäusern sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet herangezogen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Olink bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeordnet.