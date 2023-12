Olin Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Olin-Aktie hat in den letzten Analysen eine überwiegend positive Bewertung erhalten. Langfristig gesehen wird die Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft, mit insgesamt 5 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Die jüngsten qualifizierten Analysen ergaben eine neutrale Gesamteinschätzung, basierend auf 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 60,14 USD, was einer potenziellen Performance von 11,48 Prozent entspricht, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +4,27 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses von 53,95 USD mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 51,74 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 47,82 USD, was einer Abweichung von +12,82 Prozent entspricht und zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch, dass die Olin-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -51,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche und eine Unterperformance von 51,99 Prozent im Vergleich zum "Materialien"-Sektor aufweist. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Olin-Aktie eine überwiegend positive Bewertung von Analysten und Anlegern, wobei die technische Analyse und der Branchenvergleich gemischte Ergebnisse zeigen.

