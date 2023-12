Olin Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Olin":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Olin liegt derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,53 Euro für jeden Euro Gewinn von Olin zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche ist dies eine Unterbewertung um 89 Prozent.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer insgesamt negativen Stimmung und Bewertung für die Aktie führt.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden 5 als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Kurzfristig wurde die Aktie als "Neutral" bewertet, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 60,14 USD liegt, was eine potenzielle Steigerung um 11,58 Prozent vom aktuellen Kurs aus bedeuten könnte.

Die technische Analyse zeigt einen Relative Strength-Index (RSI) von 21,32, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 29,01, was ebenfalls eine positive Einschätzung signalisiert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.