Olin Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig ist, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Bei Olin liegt das KGV mit einem Wert von 10,53 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Chemikalien" von 94. Dies entspricht einem Abstand von 89 Prozent und lässt die Aktie als "günstig" erscheinen, was zu einer positiven fundamentalen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Olin mit 54,27 USD derzeit 13,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv einzustufen ist. Hingegen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage nur 4,87 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator aus der technischen Analyse. Der RSI der letzten 7 Tage für die Olin-Aktie beträgt 26, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher positiv bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine neutralere Wertentwicklung, wodurch die Gesamtanalyse zu einem positiven Rating führt.

Die Dividendenrendite für Olin beträgt 1,68 Prozent, was unter dem Mittelwert von 2,96 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Olin eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt die Analyse der fundamentalen und technischen Indikatoren eine positive Einschätzung für die Olin-Aktie, was Anleger positiv stimmen könnte.