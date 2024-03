Olema Pharmaceuticals Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Analystenbewertung für Olema sieht wie folgt aus: In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 3-mal als "Gut" eingestuft, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Innerhalb eines Monats gab es eine "Gut" -Bewertung und keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Olema liegt bei 20 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 78,09 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie ein Rating von "Gut" basierend auf der Analystenuntersuchung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im Laufe des letzten Monats, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Olema-Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der derzeitige Kurs von 11,23 USD um -14,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -5,39 Prozent, was zu einer langfristigen Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Olema liegt bei 76,79, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,92, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt die Analyse der Analysten, des Sentiments und der technischen Indikatoren eine Gesamtbewertung der Olema-Aktie als "Schlecht".