Kooth Aktie: Alles völlig egal!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Analyse von Sentiment und Buzz in sozialen Medien. Im Falle von Kooth zeigen sich interessante Entwicklungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 298,86 GBP für die Kooth-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 262 GBP, was einem Unterschied von -12,33 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment für die Kooth-Aktie zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Ebenso gab es in den vergangenen Tagen keine intensiven Diskussionen über positive oder negative Themen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Kooth-Aktie fällt insgesamt positiv aus, mit 1 "Gut"-Einstufung und 0 "Neutral"- oder "Schlecht"-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 565 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 115,65 Prozent darstellt und somit zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Kooth-Aktie daher eine neutrale bis positive Bewertung auf Basis von Sentiment, technischer Analyse und Analysteneinschätzungen.