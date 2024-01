Old Second Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Old Second ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Old Second-Aktie beträgt 75,56, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 39,91, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lassen sich präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ziehen. Bei Old Second gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Old Second daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Old Second-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Old Second im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 18,67 USD, während die Aktie derzeit bei 15,44 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer erwarteten Performance von 20,9 Prozent, was zu der Einstufung "Gut" führt. Die Gesamtbewertung der Analysten wird daher als "Gut" eingestuft.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,69 ist die Aktie von Old Second auf Basis der aktuellen Notierungen um 50 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,39). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der fundamentalen Einstufung "Gut".