Old Second Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Old Second in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI für Old Second führt bei einem Niveau von 64,75 zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 36,06 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Old Second derzeit bei 7,52, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,6 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Old Second-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 13,97 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,49 USD, was einem Unterschied von +10,88 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man auch den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs (14,86 USD) nahe diesem Wert (+4,24 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält Old Second also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.