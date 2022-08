Old Second Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Old Second: Wie hoch ist die Dividende verzinst? Bei einer Dividende von 1,49 % ist Old Second im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (4,16 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,66 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten. Wie sieht das Sentiment aus? Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse… Hier weiterlesen