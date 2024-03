Old Second Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Old Second derzeit deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,88 liegt weit unter dem Branchen-KGV von 134,78, was einer Abweichung von 95 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Old Second waren. An fünf Tagen war die Stimmung positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und auch in den letzten ein oder zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses überwiegend positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Old Second von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Abstand von -137,19 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 13,57 USD um -5,04 Prozent vom GD200 (14,29 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 13,82 USD, was einem Abstand von -1,81 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Old Second-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.