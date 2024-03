Old Republic Aktie: Jubelschreie!

Die Old Republic-Aktie wird auf Basis verschiedener Analysemethoden bewertet. Zunächst wird die technische Analyse verwendet, um den Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,58 USD, während der letzte Schlusskurs bei 29,13 USD liegt, was einer Abweichung von +5,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,9 USD, der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+0,8 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Old Republic auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls analysiert, wobei festgestellt wird, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse wird festgestellt, dass Old Republic mit einer Rendite von 10,55 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Allerdings liegt die Rendite der "Versicherung"-Branche mit 26,79 Prozent deutlich darüber, wodurch Old Republic in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) untersucht, wobei festgestellt wird, dass Old Republic mit einem Wert von 10,7 unter dem Durchschnitt der Branche "Versicherung" von 38 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.