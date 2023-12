Old Republic Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Old Republic schüttet derzeit leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Versicherungen. Die Differenz beträgt 0,26 Prozentpunkte (3,61 % gegenüber 3,87 %), was zu einer neutralen Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Old Republic beträgt 48,08, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,84, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie von Old Republic verzeichnet eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer guten Einstufung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Old Republic in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 26,5 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 29,16 USD eine Abweichung von +10,04 Prozent aufweist. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs von 28,34 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,89 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung der Old Republic-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.