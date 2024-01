Old Point Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Old Point-Konzern wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,43 liegt und somit 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Das Unternehmen erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie von Old Point im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,1 Prozent erzielt, was 39,18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 1,89 Prozent, wobei Old Point aktuell 29,99 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein gemischtes Bild bezüglich der Anlegerstimmung rund um Old Point wider. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um das Unternehmen war neutral, weshalb die Redaktion zu dem Schluss kommt, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 18,49 USD um +10,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,37 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.