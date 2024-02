Old National im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Old National Bancorp":

Die Dividende von Old National beträgt 3,36 %, was 135,5 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,86 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 38,25, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 51 und weist ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hin. Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Im Branchenvergleich liegt der Aktienkurs von Old National mit einer Rendite von -5,46 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -2,03 Prozent, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.