Old National Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Old National: KGV mit Kaufsignal Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,99 und liegt mit 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (BrancheHandelsbanken) von 19,75. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Old National - auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung. Old National: Welche Signale sendet der Kurs? Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Old National --Aktie ein… Hier weiterlesen