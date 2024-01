Old National Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Old National Bancorp":

Die Dividende der Old National-Aktie liegt derzeit bei einer Rendite von 4,1 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine geringere Rendite von 134,55 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Old National - eher neutral diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Old National - beträgt derzeit 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Old National-Aktie mit 4,86 Prozent um mehr als 6 Prozent darunter. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,71 Prozent. In diesem Bereich erhält die Aktie aufgrund ihrer guten Entwicklung im vergangenen Jahr ein "Neutral"-Rating.