Old National Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Old National Bancorp":

Old National schüttet eine Dividendenrendite von 3,36 % aus, was 135,51 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,87 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und wird als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Old National liegt bei 7,29, was unter dem Branchendurchschnitt von 18,83 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Anleger zu Old National in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Old National.