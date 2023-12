Old National Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "CITIC RESOURCES":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Old National ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 7,59 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 15,57, was einer Unterbewertung von 51 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Old National liegt bei 57,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 31,64, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Old National im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Finanzunternehmen liegt die Rendite jedoch um 6,9 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,75 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,47 Prozent, wobei Old National aktuell 3,39 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Werte bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Old National aktuell 4, was einer negativen Differenz von -134,56 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Old National kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Old National jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Old National-Analyse.

Old National: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...