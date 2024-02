Old National Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Old National Bancorp":

Die Stimmung der Anleger hat einen großen Einfluss auf die Aktienkurse, neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Old National - untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden, hauptsächlich positiv. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI für die Old National - Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 32, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (51,2) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für Old National -.

Bei der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 16,66 USD lag, was einem Unterschied von +11,07 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (15 USD) entspricht. Allerdings erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den 50-Tages-Durchschnitt betrachtet, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Old National - Aktie also eine "Gut"-Bewertung basierend auf den weichen und technischen Faktoren.