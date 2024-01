Old National Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Dividendenpolitik von Old National schneidet derzeit im Vergleich zur Branche der Handelsbanken schlechter ab. Mit einer Ausschüttungsquote von 4,1 % im Vergleich zu 138,81 % liegt der Unterschied bei 134,72 Prozentpunkten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Old National-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 33,98 im neutralen Bereich, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Old National-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 14,63 USD, während der Aktienkurs bei 16,69 USD liegt, was einer Abweichung von +14,08 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 15,36 USD, was einer Abweichung von +8,66 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 7,59 ist die Old National-Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 15,58, was zu einer Unterbewertung von 51 Prozent führt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.