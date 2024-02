Old Mutual Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Old Mutual zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 51,43 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs 49,3 GBP beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -4,14 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 50,9 GBP, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von -3,14 Prozent aufweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Analysten beurteilen die Old Mutual als "Neutral", da in den letzten 12 Monaten 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 0 schlechte Empfehlungen vorlagen. Es gab keine aktuellen Analystenupdates für die Old Mutual, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 59 GBP, was einer potenziellen Entwicklung von 19,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" für das Kursziel und insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Old Mutual mit einem Wert von 8,18 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 15,75, was einer Unterbewertung um 48 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Old Mutual. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Es gab auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Old Mutual daher für diese Stufe eine Bewertung von "Neutral".