Old Mutual Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Old Mutual betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 82,69 Punkte, was bedeutet, dass Old Mutual momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI an, dass Old Mutual weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Old Mutual in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,82 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt nur um 0,97 Prozent, was einer Outperformance von +8,85 Prozent für Old Mutual entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag Old Mutual mit einer Überperformance von 12,94 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Old Mutual-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -1,98 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von -2,58 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Old Mutual wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, und Old Mutual erhält auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.