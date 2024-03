Old Mutual Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Old Mutual betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 77,14 Punkten, was bedeutet, dass Old Mutual derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Old Mutual insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittliche Bewertung ist "Neutral". Es gibt keine neuen Analystenbewertungen aus dem letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 59 GBP für das Wertpapier ergibt sich jedoch ein Aufwärtspotenzial von 22,79 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite von 7,39 % liegt Old Mutual im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (4,81 %) höher und wird daher als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Zusammenhang mit Old Mutual haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls abgenommen, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.