Old Mutual Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie Anlegerberichte zeigen. An neun Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Old Mutual. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Old Mutual abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Old Mutual beträgt 59 GBP. Dies würde einer prognostizierten Kursentwicklung von 21,15 Prozent entsprechen, da der aktuelle Kurs bei 48,7 GBP liegt. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt Old Mutual eine Rendite von -1,16 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche beträgt die mittlere Rendite -4,57 Prozent, und auch hier liegt Old Mutual mit 3,41 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 51,48 GBP zum aktuellen Kurs (48,7 GBP) -5,4 Prozent beträgt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristigere Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 50,86 GBP zeigt eine Abweichung von -4,25 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.